L'asse Roma-Bologna ha sbloccato il calciomercato giallorosso. Con Castro che arriva a Trigoria, Dovbyk fa invece il percorso inverso finendo alla corte di Domenico Tedesco. Secondo quanto riportato da TuttomercatoWeb, l'attaccante ucraino sta svolgendo in questi minuti le visite mediche di rito presso la clinica Isokinetic. Terminate le visite, Dovbyk si dirigerà verso la sede rossoblù per firmare il contratto. La formula del suo arrivo è quella del prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva di 18 milioni di euro.