Il futuro di Dovbyk tiene banco in casa Roma. L'ucraino non rappresenta più una priorità. E ora si cerca una soluzione che accontenti tutti. Soprattutto dal punto di vista economico. La Spagna - al momento - è l'ipotesi più plausibile per il giocatore: sulle sue tracce c'è il Betis e un timido interesse dell'Atletico Madrid. Nulla di concreto, finora. Nelle ultime ore si era parlato anche di un interessamento del Genoa: i rossoblù - secondo SkySport - avrebbero chiesto informazioni per un prestito. La Roma, però, fa muro: l'intenzione è quella di cederlo a titolo definitivo. Ci vorranno 25 milioni, una cifra che spaventa decisamente la squadra ligure. E per questo, De Rossi starebbe virando su un altro profilo. Come riporta Matteo Moretto, il Genoa avrebbe messo gli occhi su Aubameyang del Marsiglia. Conosce già l'Italia (passato nel Milan) e ha il contratto in scadenza nel 2027. I francesi non intendono cederlo in prestito: si valuta una sua uscita solo a titolo definitivo. Ma la pista può diventare calda già a partire dalle prossime ore. Il Genoa lo ha messo nel mirino, accantonando quasi definitivamente l'utopica pista che portava a Dovbyk.