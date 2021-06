Di Marzio: “Nessun contatto della Roma con Sergio Ramos. Ha un ingaggio esagerato”

Il giornalista spegne sul nascere i sogni dei tifosi: "Preferisco non illudervi se non ho notizie concrete"

Gianluca Di Marzio spegne sul nascere i sogni dei tifosi giallorossi, che oggi avevano appreso con entusiasmo l'indiscrezione di Sergio Ramos alla Roma. Queste le parole dell'esperto di calciomercato su Instagram: "Così come è successo con Sergio Ramos al Milan, ho fatto le mie verifiche e non ci sono contatti, né interesse da parte della Roma per un giocatore seppur fortissimo, un fenomeno, un leader, ma è un giocatore di una certa età che ha un ingaggio esagerato. La Roma non ci sta pensando perché ha altre idee. Preferisco non illudervi se non ho notizie concrete".