La proprietà Friedkin vuole accelerare i tempi per definire il nuovo direttore sportivo e il nome in cima alla lista resta quello di Tony D’Amico, tutte le strade portano a lui. La separazione con l’Atalanta sembra ormai imminente e la sua candidatura - scrive 'Il Messaggero' - ha superato ormai tutte le altre. Tognozzi continua a essere seguito con attenzione da Juventus e Nottingham Forest, mentre la soluzione Paratici resta difficilmente percorribile, tanto che a breve volerà in America per definire le strategie per il futuro viola con la proprietà. I contatti tra Ryan Friedkin e D’Amico hanno dato segnali incoraggianti: il dirigente avrebbe momentaneamente congelato i discorsi con il Milan, scegliendo di dare precedenza alla Roma. Per l’affondo decisivo, però, bisognerà aspettare il match contro il Verona. E proprio dal club veneto potrebbe arrivare anche il nuovo capo del settore giovanile: il favorito è Margiotta, presente a Roma già la scorsa settimana e pronto a ritrovare D’Amico dopo l’esperienza condivisa all'Hellas. Nel frattempo Gasperini ha rinviato anche la partenza per le vacanze e aspetta sviluppi sulla decisione finale.