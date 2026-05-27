Roma, la musica è cambiata: ora è lecito sognare

Tony D'Amico si avvicina a grandi falcate alla Roma. Il nodo principale in questi giorni è stato il muro dell'Atalanta, che non aveva ancora dato il via libera per liberarlo. Lo stesso ok che ora - come riporta 'Il Romanista' - sembra però arrivato da Bergamo: i Percassi avrebbero quindi dato il loro assenso per quello che a Zingonia sarà un avvicendamento abbastanza immediato. Al posto di D'Amico infatti è già pronto Cristiano Giuntoli, con Sarri in panchina. A questo punto i giallorossi potranno procedere nelle prossime ore a formalizzare l'accordo con D'Amico che subentrerà a Ricky Massara.