La mina vagante in queste ultime sessioni di calciomercato, oltre all'Arabia Saudita, è stata senza dubbio la Turchia. Soprattutto le big hanno potuto mettere sul piatto una potenza economica importante, anche e soprattutto a livello di ingaggi. E così continuano a battagliare con le altre società dei top cinque campionati. Anche per Endrick, cercato dalla Roma, il Fenerbahce sta pensando di inserirsi. Secondo 'Milliyet', Cihan Kamer - membro del CdA del club che si occupa di chiudere e definire affari - si trova attualmente in Spagna per provare a tornare con un attaccante. L'obiettivo primario, in realtà, sarebbe Pavlidis del Benfica: in Spagna ha sede infatti l'agenzia che cura i suoi interessi e un primo passaggio sarà fatto proprio per il greco. Se le cose dovessero complicarsi Kamer proverà a bussare subito alla porta del Real Madrid appunto per Endrick, il brasilino per cui la Roma si è già cominciata a muovere con dei contatti qualche settimana fa. Nei piani c'è in ogni caso un colloquio con i Blancos per il brasiliano, ma anche per Brahim Diaz. L'ultima spiaggia invece sarebbe sponda Atletico, più precisamente Sorloth.