Dalla Spagna: la Roma su Ez Abde, attaccante classe 2001 del Barcellona

Il club giallorosso ha messo gli occhi sul talento classe 2001 blaugrana. I contatti sono iniziati già a gennaio ma la prossima estate potrebbe essere il momento giusto per portarlo nella Capitale

Ez Abde, attaccante marocchino del Barcellona, è uno degli obiettivi per l'attacco giallorosso per la prossima sessione di mercato estiva. Come riportato dal portale catalano El Nacional, il classe 2001 ha avuto contatti con il club già a gennaio, ma sotto consiglio di Xavi, aveva declinato l'offerta per provare a giocarsi le sue carte con la maglia blaugrana. Gli arrivi di Aubameyang e Ferran Torres però gli hanno chiuso completamente lo spazio, e così Ez Abde, nome di battesimo Abdessamad Ezzalzouli, sta seriamente pensando di lasciare la Catalogna la prossima estate. In prima squadra ha disputato 12 partite: dieci in Liga, una in Coppa del Re e una in Supercoppa, per un totale di 690 minuti ed un gol, realizzato lo scorso dicembre contro l'Osasuna alla sua sesta presenza tra i grandi. Il costo del cartellino del marocchino con passaporto spagnolo, si aggira intorno ai 10 milioni di euro e la concorrenza sembra essere tanta soprattutto dalla Spagna, con Villarreal, Valencia, Betis, Celta Vigo e la Real Sociedad interessati al ragazzo che però ha come prima opzione, in caso di addio al Camp Nou, la Roma di Josè Mourinho.