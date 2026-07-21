I giallorossi si sarebbero informati sia con i Blues che con gli agenti del francese su un'eventuale operazione
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La Roma continua a tenere d'occhio Axel Disasi. I giallorossi non dovranno puntella la rosa solamente in attacco e sugli esterni, ma anche in difesa, pur non essendo una priorità per Gasperini. Secondo quanto riportato da 'footmercato.net', i capitolini si sono informati con il Chelsea per il difensore francese e avrebbero contattato anche l'entourage del giocatore. La richiesta dei Blues orbita intorno ai 20 milioni di euro per una cessione a titolo definitivo. Disasi ha un contratto fino al 2029 e ha giocato gli ultimi 4 mesi della stagione in prestito al West Ham.
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