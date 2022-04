Cristante e la Roma a colloquio per il rinnovo: l’intesa è ancora lontana

Il numero 4 giallorosso e la società non riescono a trovare un accordo per il prolungamento del contratto. Troppo alta la richiesta dell'entourage e ora la cessione in estate non è esclusa

La Roma e Cristante continuano a trattare il rinnovo senza però arrivare ad una linea comune. Come riportato da Calciomercato.com, il centrocampista giallorosso, nonostante le buone prestazioni fornite nell'ultimo periodo e la fiducia di Josè Mourinho, potrebbe lasciare Trigoria in estate. Il nodo è legato all'ingaggio: Cristante ha un contratto di circa 1,8 milioni a stagione ma il procuratore Beppe Riso ha chiesto al club un rinnovo di contratto alle stesse cifre del suo altro assistito all'interno di Trigoria, ovvero Gianluca Mancini. Il centrale giallorosso con il rinnovo percepirà 3,5 milioni più bonus e l'ex Benfica e Milan non vorrebbe essere da meno. La Roma però dal canto suo non è disposta ad assecondare le richieste dell'entourage del giocatore e così una separazione in estate non è impensabile. Sul ragazzo c'è da tempo il Siviglia, che però ancora non ha presentato un'offerta ufficiale né al calciatore né tantomeno alla Roma, ma nelle ultime ore si sono affacciate alla finestra anche Milan, orfano dalla prossima stagione di Kessie e la Juventus, sempre in allerta per quanto riguarda calciatori giovani e italiani. La richiesta della Roma per il calciatore è di circa 15 milioni di euro ma tutto è ancora da definire e ogni scenario rimane possibile, quel che è certo è che al termine di questa stagione sia la società sia il calciatore dovranno trovare un accordo per la cessione o per il rinnovo.