Chelsea, Tuchel su Abraham: “Valuteremo costantemente la situazione”

Redazione

Dzeko è con le valigie in mano e Abraham è in pole per sostituirlo. Alla vigilia della sfida di Supercoppa contro il Villarreal, Tuchel ha parlato del giocatore del Chelsea: "È in rosa, ha disputato delle buone partite di preparazione. Non era chiaramente felice dell’ultimo semestre e forse ha un motivo per non esserlo, forse è stata colpa mia per non essermi fidato di lui come degli altri. Tammy è uno dei giocatori su cui valuteremo costantemente la situazione”. Il centravanti inglese ha deciso di prendere tempo e sembrerebbe aver raggiunto un'intesa però con l'Arsenal, mentre gli agenti sono a lavoro per convincerlo ad accettare la pista che lo porterebbe alla Roma.