Riccardo Pagano non è più un calciatore della Roma. L'ormai ex centrocampista giallorosso, infatti, è stato ceduto al Cesena. "In bocca al lupo, Riccardo", ha scritto sui social il club capitolino. Pagano, reduce dalla retrocessione in Serie C con il Bari, ha firmato un contratto triennale con la società romagnola. Di seguito il comunicato: "Cesena FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’AS Roma le prestazioni sportive del centrocampista Riccardo Pagano. Il nuovo calciatore del Cavalluccio ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029. Classe 2004, Pagano cresce nel settore giovanile dell’AS Roma e, dopo 95 presenze in tre stagioni con la formazione primavera giallorossa, nell’agosto 2023 fa il proprio esordio in prima squadra: al termine della stagione sono 7 le sue presenze totali con l’AS Roma, di cui 4 in Serie A e 3 in Europa League. Nel luglio 2024 si trasferisce all’US Catanzaro, debuttando in Serie BKT e scendendo in campo in 20 occasioni con la maglia dei calabresi. Nell’ultima stagione, invece, passa alla SSC Bari, sempre in cadetteria, collezionando 25 presenze tra Serie BKT e Coppa Italia. Punto fermo delle nazionali giovanili dell’Italia, Pagano ha disputato 27 partite con la maglia Azzurra, facendo parte di tutte le rappresentative italiane dall’Under 15 all’Under 20. Benvenuto in Romagna Riccardo!".

🤝 Pagano ceduto al Cesena



In bocca al lupo, Riccardo!#ASRoma pic.twitter.com/56YILAqkdi — AS Roma (@OfficialASRoma) July 29, 2026