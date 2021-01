Nuova pretendente per Carles Perez. Dopo i sondaggi effettuati qualche giorno fa dal Sassuolo, a farsi avanti per l’esterno d’attacco della Roma è stato il Parma, alla ricerca di un giocatore offensivo mancino. Una trattativa che, tuttavia, non ha trovato sbocchi a causa della volontà dell’ex Barcellona di restare nella Capitale a giocarsi le proprie chances agli ordini di Fonseca: i ducali saranno costretti a virare su altri obiettivi.