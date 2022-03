Calciomercato Roma, Ravanelli: “Dybala è perfetto con Abraham e Pellegrini”

L'ex attaccante lancia una provocazione a Sky Sport. Ma se non fosse solo questo?

Le strade di Paulo Dybala e la Juventus si divideranno ufficialmente il 30 giugno. Dopo sette anni insieme, tra gioie e dolori, scudetti e infortuni, la Joya torna sul mercato, e lo fa da parametro zero. Un enorme punto interrogativo pende sulla sua testa, e di corteggiamenti, come di offerte, pare ne abbia già ricevuto parecchi. A sognare non sono più i tifosi bianconeri, in pratica, ma tutti quelli che potrebbero avere la fortuna di averlo nella propria squadra.