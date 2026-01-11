Forzaroma.info
Mercato, la Roma spinge per Fortini della Fiorentina: pronta un'offerta da 10 milioni

Il terzino sinistro classe 2006 non ha rinnovato con i viola e vorrebbe trovare più spazio altrove
Nelle ore più calde del mercato giallorosso - con Raspadori che deve ancora comunicare la sua decisione alla Roma - il ds giallorosso Massara sta lavorando anche ad altre operazioni. Oltre al reparto offensivo, con la trattativa per Malen dell'Aston Villa, alla Roma piace molto Niccolò Fortini, terzino sinistro classe 2006 della Fiorentina. I giallorossi stanno pensando ad uno scambio per Tommaso Baldanzi, ma - come riporta tuttomercatoweb - sarebbero disposti ad offrire 10 milioni per chiudere l'affare con il club toscano. Fortini ha il contratto in scadenza nel 2027 e al momento non c'è ancora stato il rinnovo, ma il nativo di Lucca non è ancora convinto di approdare alla Roma.

