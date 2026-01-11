Zirkzee, un’altra panchina anche senza Amorim. E la Roma aspetta il nuovo allenatore

Intanto i giallorossi stanno sondando altre piste tra cui quella del talento francese Robinio Vaz e di Donyell Malen

Cambia l'allenatore - che ora è Fletcher ad interim dopo l'esonero di Ruben Amorim - ma non cambia il destino di Joshua Zirkzee, ancora in panchina dal 1' anche in FA Cup contro il Brighton. Il Manchester United, come ammesso anche dal ds Massara, ha per il momento congelato il suo mercato in entrambi i sensi, ma l'attaccante olandese sembra comunque fuori dai piani. La nomina del nuovo allenatore può sbloccare l'operazione Zirkzee, con la Roma che lo sta ancora aspettando, ma intanto i giallorossi stanno sondando altre piste tra cui quella del talento francese Robinio Vaz e di Donyell Malen, attaccante del West Ham.