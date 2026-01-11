Mercato, la Fiorentina punta anche El Shaarawy. Fortini non è convinto della Roma

Sono ore calde sull'asse Roma-Firenze. La viola, come noto ormai da giorni, è molto vicina a Tommaso Baldanzi e al club giallorosso piace Niccolò Fortini. Ma non solo, visto che la Fiorentina avrebbe messo nel mirino anche Stephan El Shaarawy, il cui contratto con la Roma scadrà a giugno e non ci sarebbero trattative per il rinnovo. Come riporta La Nazione Fortini, terzino sinistro classe 2006, potrebbe arrivare nella Capitale in uno scambio comprensivo di una manciata di milioni che riporterebbe in Toscana il trequartista ex Empoli. Fortini ha il contratto in scadenza nel 2027 e nel sistema di Vanoli troverebbe poco spazio, le trattative per il rinnovo sono cominciate nei mesi scorsi ma non si sarebbero ancora concluse quindi un suo addio sarebbe probabile. Il 19enne di Lucca, però, non sarebbe convinto di trasferirsi a Roma alla corte di Gasperini.