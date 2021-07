Calciomercato Roma: per Vina il Palmeiras è in attesa, ma c’è ottimismo

Il passaggio in giallorosso dell'uruguaiano non è ancora ufficiale perché la Roma si è rivolta a un fondo finanziario che tarda a redigere alcuni aspetti del contratto

Nonostante sia arrivato a Roma lunedì scorso, e abbia cominciato una quarantena svolta tra hotel dove risiede e Trigoria dove si allena da solo, Matis Vina non è ancora ufficialmente un giocatore della Roma.

Il ritardo è dovuto dal fatto che nel pagamento da parte della società giallorossa al Palmeiras è entrata la figura di una terza entità rappresentata da un fondo finanziario al quale si è rivolta la Roma, e che tarda a redigere alcuni aspetti del contratto. Il Club paulista, quindi, aspetta notizie da Trigoria e senza una sicurezza giuridica non ufficializza la cessione (11 milioni di euro).

Come riporta globoespote.com, i dirigenti del Palmeiras sono comunque ottimisti sul buon esito finale dell'accordo. Per questo il club brasiliano ha già annunciato due acquisti che vanno a coprire la partenza di Vina: il brasiliano Jorge, ex Monaco, e l'uruguaiano Piquerez del Penarol.