Calciomercato Roma, Pau Lopez e Under sempre più vicini al Marsiglia

Molto vicina alla chiusura la trattativa che vedrebbe i due giocatori approdare in Ligue 1

Il calciatore della Roma Cengiz Under sarebbe molto vicino al Marsiglia. La trattativa è a buon punto, sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Secondo quanto riporta il giornalista di Sky Fabrizio Romano vicino alla chiusura sarebbe anche il passaggio di Pau Lopez in Ligue 1. Il Marsiglia per il portiere spagnolo offre la stessa formula proposta per Under ma con cifre più alte: prestito con riscatto fissato, però, a 15 milioni di euro. Se tutto dovesse concretizzarsi la Roma si ritroverebbe un tesoretto da 27 milioni di euro da reinvestire nel mercato in entrata.