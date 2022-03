Roma su Neuhaus del Gladbach. Piace a Mourinho, su di lui anche il Bayern Monaco

Il classe '97 tedesco è entrato nella lista dei nomi per il centrocampo giallorosso del futuro. Mourinho lo stima molto e lo vorrebbe portare a Trigoria

Florian Neuhaus è uno dei centrocampisti più interessanti che il calcio tedesco ha sfornato negli ultimi anni. Il classe '97 è un prodotto delle giovanile del Monaco 1860 ed è attualmente di proprietà del Borussia Monchengladbach. Come riportato da Tuttomercatoweb, il tedesco è entrato nella lista giallorossa per i possibili acquisti per il mercato estivo. In stagione ha saltato appena cinque partite e in tre di queste, la squadra non è riuscita a portare a casa i tre punti. Ventiquattro presenze e quattro gol quest'anno ma soprattutto molte giocate intelligenti e importanti per la squadra. Lo scorso anno ha disputato 45 match, dimostrando anche un'ottima integrità fisica. Sul giocatore c'è anche il Bayern Monaco, sempre attento ai talenti di Germania.