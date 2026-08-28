Non solo Robinio Vaz. Ora l'Hull City vuole anche Malick Fofana, uno dei grandi obiettivi della Roma in questo finale di calciomercato. Secondo il noto esperto di mercato turco Yagiz Sabuncouglu, infatti, il club inglese avrebbe nel mirino il belga dopo l'eliminazione del Lione dalla Champions. La priorità di Fofana resta quella di venire alla Roma anche perché all'Hull City non giocherebbe le coppe, ma se i giallorossi dovessero virare su Gittens allora la pista inglese sarebbe percorribile. La richiesta del Lione è sempre la stessa: 35 milioni di euro.