Pista fredda anche per Dodô della Fiorentina
Gasperini avvisa su Summerville: "Giusto stabilire un certo limite per gli ingaggi"
Nessun contatto tra la Roma e l'Atletico Madrid per Molina. L'esterno argentino ha ricevuto diversi sondaggi da club italiani ma non dai giallorossi secondo quanto riportato da Sportitalia. Pista fredda anche per Dodô che non convince Gasperini e non è nella lista del ds D'Amico. Dopo l'addio di Celik il club dovrà rinforzarsi sulle fasce, ma al momento Molina è lontanissimo dalla Roma. Il terzino, inoltre, è legato a Simeone e non vorrebbe lasciare la Spagna. Su di lui c'è l'Inter che è ancora a caccia di un esterno destro per sostituire Dumfries.
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