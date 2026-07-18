Le parole di Gian Piero Gasperini evidenziano la situazione attuale per Crysencio Summerville, che con certe pretese di ingaggio ha ben poche possibilità di arrivare a Trigoria. Come riporta Alfredo Pedullà su X fino ad ora non c'è stato un via libera degli agenti e del calciatore olandese nei confronti dei giallorossi. Anche se la partita va ritenuta in ogni caso ancora aperta. Allo stesso modo in lista resta pure Garnacho del Chelsea, con Nusa a fungere da potenziale outsider anche se il norvegese ha parecchie richieste. Non solo, perché secondo 'Sky Sport' la Roma si sta invece muovendo in maniera importante per il giocatore del West Ham e hanno presentato un'offerta da 46 milioni di euro ai londinesi per Summerville. A questo proposito sarebbe arrivata anche un'apertura da parte dello stesso calciatore.