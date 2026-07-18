La Roma lavora su più tavoli, oltre a Summerville sul taccuino del ds D'Amico c'è ancora Garnacho. Secondo quanto riportato da Sportitalia i contatti con il Chelsea si sono intensificati nelle prossime ore e i giallorossi studiano il doppio colpo. Operazione ad oggi complessa poiché i Blues non hanno aperto al prestito ma la Roma non molla la pista che porta all'ex Manchester United. La valutazione dei londinesi è di circa 50 milioni di euro, cifra considerata elevate ma i due obiettivi non sono alternativi. Le prossime ore saranno decisive per Summerville, poi ci sarà l'affondo anche per Garnacho. L'obiettivo è quello di regalare a Gasperini due esterni d'attacco per rinforzare la rosa del prossimo anno.