Calciomercato Roma, Mou vira su Loftus-Cheek: pronta un’offerta da 16 milioni

È stato lo Special One a farlo esordire durante il suo secondo mandato sulla panchina dei blues

Il mercato è in chiusura ma la Roma, nonostante sia la squadra che ha speso di più in Italia (90 milioni), non è ancora completa. All'appello mancano sicuramente un centrocampista e se si presentasse l'occasione giusta potrebbe arrivare anche un terzino destro. Per quanto riguarda il regista, negli ultimi giorni ha preso quota il nome di Loftus-Cheek. Secondo il Daily Mail per riavere il 25enne inglese lo Special One e Pinto sarebbero pronti a fare un'offerta al Chelsea. Si tratta di un prestito con un riscatto fissato a 16 milioni. Mourinho conosce il calciatore ed è stato lui a farlo esordire durante il suo secondo mandato sulla panchina dei blues. L'allenatore portoghese apprezza la creatività in mezzo al campo del giocatore ed inoltre ha il vantaggio di averlo già allenato. L'arrivo di Loftus-Cheek sarebbe il secondo affare concluso col Chelsea dopo la fumata bianca di Tammy Abraham.