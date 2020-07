Calciomercato Roma, Lovren vicinissimo allo Zenit: 11 milioni al Liverpool

Dejan Lovren è vicinissimo allo Zenit San Pietroburgo. Sono circa 11 i milioni messi sul piatto dai russi per l’acquisto del centrale ora in forza a Jurgen Klopp. Il 31enne è pronto al lasciare Anfield dopo la vittoria della Premier League e una stagione in cui ha messo insieme 15 presenze con la maglia del Liverpool. Secondo quanto riporta The Times, il trasferimento del difensore croato è imminente, dopo gli ultimi 15 giorni di trattative. Dopo le buone prestazioni di Joe Gomez e Joel Matipo al fianco di Virgil van Dijk, Lovren ha trovato sempre meno spazio nelle rotazioni di Klopp e la Roma aveva fatto un pensiero su di lui, in caso di mancato acquisto di Chris Smalling. Il Liverpool ora pensa al suo naturale sostituto: Kalidou Koulibaly dal Napoli è uno dei nomi in pole.