Calciomercato Roma live: Smalling, ecco l’ultima offerta. Per l’attacco anche Vlahovic

Tutte le notizie di calciomercato della Roma di oggi mercoledì 30 settembre.

ACQUISTI: Pedro (A, svincolato), Kumbulla (D, Verona)

CESSIONI: Kalinic (A, Atletico Madrid fp), Zappacosta (D, Chelsea fp), Smalling (D, Man. United), Defrel (A, Sassuolo), Gonalons (C, Granada), Bianda (D, Zulte Waregem), Fuzato (P, Gil Vicente p), Cetin (D, Verona p), Florenzi (D, PSG p), Kolarov (D, Inter), Schick (A, Bayer Leverkusen), Riccardi (C, Pescara p), Under (C, Leicester p)

Ore 9.30 – PER L’ATTACCO C’È ANCHE VLAHOVIC

Lo stallo nella trattativa per Borja Mayoral (o l’alternativa Jovic) spinge la Roma a guardare altrove. Idea Vlahovic, che è in uscita dalla Fiorentina e verrebbe volentieri a fare inizialmente il vice-Dzeko.

Ore 9.10 – SMALLING, LE ORE DEL DENTRO O FUORI

La Roma ha presentato l’ultima offerta al Manchester United per Chris Smalling: 15 milioni complessivi, adesso la palla passa ai Red Devils. Tra stasera e domani è attesa la risposta.