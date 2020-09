Nacho, il Real apre al prestito. Roma, Milan e Napoli in corsa

In attesa di capire l’esito della trattativa Smalling, la Roma continua a monitorare i mercato dei difensori, con l’ipotesi Nacho del Real Madrid che rimane sempre in piedi. Secondo calciomercato.it inoltre la Casa Blanca, dopo un fitto colloquio con gli agenti e gli intermediari per l’Italia del calciatore, avrebbe ribadito l’apertura totale al prestito. Una soluzione che trova l’apprezzamento del club romanista. La concorrenza italiana però non manca: il Milan è sempre in agguato, vista la chiara ed esplicita richiesta di Pioli di ricevere qualche rinforzo in difesa e anche il Napoli monitora la situazione, visto che Maksimovic è in scadenza e Koulibaly potrebbe essere tentato anche all’ultimo momento dal PSG.