Roma, rilancio per Smalling: ultima offerta allo United

In queste ore la Roma ha fatto pervenire un’ulteriore offerta al Manchester United, offerta che gira intorno ai 15 milioni di euro (tra prestito e obbligo di riscatto). È l’ultimo rilancio che hanno messo in preventivo a Trigoria, dove si aspettano una risposta dai Red Devils (la cui richiesta continua ad essere di 20 milioni) entro stasera o al massimo domani, scrive Andrea Pugliese su “La Gazzetta dello Sport”.

La Roma ha fatto sapere agli inglesi anche come sia disposta a prendere l’inglese subito, senza prestito, dilazionando però l’eventuale pagamento in più stagioni. Nel caso in cui però dallo United non arrivi una risposta affermativa, allora la Roma virerà definitivamente altrove. Le alternative non mancano e alcune portano direttamente in Brasile, più o meno direttamente. Nel senso che alla Roma piace sia Verissimo (che gioca al Santos) sia il connazionale Marcao, in forza al Galatasaray.

Piace anche Kabak, dello Schalke 04, che però è un altro giovane (20 anni) e che ha un costo alto (25 milioni). Infine resta aperta anche la pista che porta ad Alderete, il paraguaiano del Basilea, che il cui cartellino invece costa 4-5 milioni.

Confermato invece il no al Leicester per Ibanez, con gli inglesi che avevano offerto 25 milioni di euro per il brasiliano (tecnicamente ancora dell’Atalanta, a cui la Roma a giugno prossimo dovrà versare 10 milioni tra cartellino e bonus, a cui si sarebbe dovuto aggiungere l’eventuale 10% sulla futura rivendita). Dallo United, invece, potrebbe arrivare in prestito il terzino destro portoghese Dalot, 21 anni.