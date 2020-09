Calciomercato Roma live: Schick firma col Leverkusen. Kolarov, seconda parte dei test con l’Inter

Tutte le notizie di calciomercato della Roma di oggi martedì 8 settembre.

ACQUISTI: Pedro (A, svincolato)

CESSIONI: Kalinic (A, Atletico Madrid fp), Zappacosta (D, Chelsea fp), Smalling (D, Man. United), Defrel (A, Sassuolo), Gonalons (C, Granada), Bianda (D, Zulte Waregem), Fuzato (P, Gil Vicente p), Cetin (D, Verona p)

Ore 12.30 – SCHICK FIRMA COL BAYER LEVERKUSEN

Dopo le visite mediche svolte in mattinata, Patrik Schick firma fino al 2025 con il Bayer Leverkusen: alla Roma andranno 27 milioni più bonus.

Ore 12.15 – DEPAY: “C’È L’INTERESSE DEL BARCELLONA”

Dopo la sfida di ieri della sua Olanda contro l’Italia, Menphis Depay parla in merito al suo futuro: “Dobbiamo aspettare per vedere cosa succede. So che c’è interesse dal Barcellona, ma in questo momento non posso dire altro. Nei prossimi parlerò con il Lione e vedremo. Non ho parlato molto nemmeno con il mio agente”.

Ore 9.00 – KOLAROV SVOLGE LA SECONDA PARTE DELLE VISITE MEDICHE CON L’INTER

Dopo il suo arrivo ieri a Milano e la prima sessione di visite mediche, Kolarov si è recato all’istituto clinico Humanitas per la seconda parte dei test. Una volta terminati i controlli, può procedere con la firma sul contratto con l’Inter.