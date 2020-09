Depay: “So che il Barcellona è interessato, ma non posso dire altro”

Al termine del match tra Olanda e Italia, Menphis Depay ha parlato in merito al suo futuro e alla possibilità di un trasferimento al Barcellona: “Dobbiamo aspettare per vedere cosa succede. So che c’è interesse dal Barcellona, ma in questo momento non posso dire altro. Nei prossimi parlerò con il Lione e vedremo. Non ho parlato molto nemmeno con il mio agente”. Secondo quanto riporta Marca, il giocatore del Lione è vicinissimo al al club catalano, nonostante l’interesse manifestato dalla Roma.