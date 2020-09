Da qualche minuto Kolarov è diventato ufficialmente un giocatore dell’Inter. Alla Roma vanno 1,5 milioni di euro più altri eventuali 500 mila di bonus, ma come riporta la redazione di tuttomercatoweb.com, i giallorossi starebbero pensando anche a come sostituire il terzino serbo. Il nome più gettonato al momento è quello di Boli Bolingoli-Mbombo del Celtic. In giornata sono previsti contatti tra le parti per l’esterno classe 95 seguito anche da Basaksehir e Anderlecht.