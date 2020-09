Calciomercato Roma live: interesse per Chiesa. Zaniolo attende rinnovo. Schick-Leverkusen, verdetto domani

Tutte le notizie di calciomercato della Roma di oggi domenica 6 settembre.

ACQUISTI: Pedro (A, svincolato)

CESSIONI: Kalinic (A, Atletico Madrid fp), Zappacosta (D, Chelsea fp), Smalling (D, Man. United), Defrel (A, Sassuolo), Gonalons (C, Granada), Bianda (D, Zulte Waregem), Fuzato (P, Gil Vicente p), Cetin (D, Verona p)

Ore 9.15 LA ROMA SU CHIESA

Le pretendenti, italiane ed estere, non si sono fatte avanti: così la Roma intende approfondire il discorso relativo a Federico Chiesa, talento di casa Fiorentina.

Ore 9.00 RINNOVO ZANIOLO: LA ROMA POSTICIPA AD OTTOBRE

Claudio Vigorelli, agente di Zaniolo, vuole parlare del rinnovo di contratto del suo assistito prima dell’inizio del nuovo campionato. La Roma intende invece aspettare il prossimo mese.

Ore 8.30 DOMANI VERDETTO SU SCHICK AL BAYER LEVERKUSEN

Qualora anche il secondo tampone risultasse negativo, Patrik Schick è pronto domani a fare le valigie e partire alla volta di Leverkusen, dove svolgerà le visite mediche prima della firma sul contratto con i tedeschi. Operazione intorno ai 28 milioni di euro.

Ore 8.00 DZEKO SI RIAVVICINA, SMALLING IN STAND-BY

Con la Juve pronta a virare su Suarez (oppure uno tra Morata e Cavani), il futuro di Edin Dzeko rimane sempre più vicino alla Roma. Non arrivano invece risposte dallo United per Chris Smalling, nonostante i giallorossi abbiano fatto un passo avanti sui pagamenti (prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni immediati più bonus). Altro ostacolo sono le pretese del giocatore: un quadriennale a 3,5 milioni a stagione.

Ore 8.00 STALLO PER KARSDORP ALL’ATALANTA

Problema commissioni per il trasferimento di Karsdorp all’Atalanta, dopo che la trattativa con i bergamaschi sembrava chiusa. Nel caso in cui non dovesse sbloccarsi, i nerazzurri sono pronti a virare su un altro obiettivo.