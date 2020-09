La Roma segue Chiesa

Il futuro di Federico Chiesa alla Fiorentina, al momento, è sempre in bilico, riporta La Nazione. Le pretendenti, con il Milan in pole, ai fatti non hanno affondato il colpo, lasciando la pista della Roma aperta: i giallorossi sono intenzionati a seguire la vicenda da vicino. I club stranieri, dopo un iniziale interessamento almeno con gli intermediari, si sono poi defilati, consapevoli delle preferenze di Chiesa di rimanere in Italia. Tanti discorsi, ma al momento nulla di concreto. Per ora, l’impressione è che il mercato attorno a Chiesa sia sul punto di accendersi.