Rinnovo Zaniolo: l’agente vuole parlarne entro l’inizio del campionato. La Roma prende tempo

Nicolò Zaniolo viene considerato imprescindibile per il progetto Friedkin, il talento più puro di questa sua nuova Roma, il gioiello attorno al quale si è stretto il consenso del popolo giallorosso, scrive il “Corriere della Sera”. Il numero 22 giallorosso ha un contratto fino al 2024, ma l’ingaggio non è in linea con la stima che tutta l’Italia ha nei suoi confronti. Zaniolo infatti guadagna 1,8 milioni più bonus, cifre che di certo non sono da top player. Perciò l’esterno chiede almeno uno stipendio da 3,5: Claudio Vigorelli, suo procuratore, vorrebbe affrontare l’argomento prima dell’inizio del campionato, mentre la Roma intende posticipare al mese prossimo.