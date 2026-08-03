Il futuro di Marash Kumbulla non sarà alla Roma. Il difensore albanese, infatti, è vicinissimo al ritorno in Spagna, dove nelle ultime due stagioni ha già vestito le maglie di Espanyol e Maiorca. Oggi il Rayo Vallecano avrà contatti diretti con il club giallorosso per definire il trasferimento del classe 2000. Lo riporta Matteo Moretto nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Da definire, stando a quanto affermato dall'esperto di calciomercato, i dettagli della formula. Si tratterà di un prestito, ma non è ancora chiaro se sarà con diritto o con obbligo di riscatto. Kumbulla ha già detto 'sì' al trasferimento a Madrid, è attesa l'ultima spinta da parte dei club.