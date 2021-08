Calciomercato Roma, Jorge Mendes propone Sergio Oliveira

Il Porto chiede 20 milioni per il cartellino del giocatore che ha rifiutato già altri club che non saranno impegnati in Champions League

Arrivati il portiere, un terzino e due attaccanti, in casa Roma si pensa ancora ad un nuovo centrocampista da regalare a Mourinho, sfumato, per il momento, l'acquisto di Xhaka. Secondo quanto riferisce il portale abola.pt Jorge Mendes (agente anche di Mourinho) sta lavorando per trovare una sistemazione al Sergio Oliveira del Porto, suo assistito. Il classe ’92 quest'anno ha messo a segno 20 gol coppe incluse e l'agente lo ha proposto alla Roma e al Wolverhampton. La trattativa, però non sarà facile poiché il Porto chiede 20 milioni per il cartellino del giocatore, cifra considerata alta a Trigoria, e Sergio Oliveira ha rifiutato già altri club che non saranno impegnati in Champions League.