Calciomercato Roma, interesse per Monticelli giovane talento dell’Anderlecht

Oltre al centrocampista da regalare a Mourinho, la dirigenza della Roma pensa anche a dei rinforzi per la rosa a disposizione di Alberto De rossi

Dopo il fantastico esordio in campionato (0-4 al Torino) la primavera di Alberto De Rossi potrebbe rinforzarsi ulteriormente. Secondo quanto riportato dal giornalista Sacha Tavolieri e ripreso da voetbalprimeur.be la Roma avrebbe mostrato interesse per il sedicenne Luca Monticelli. Il ragazzo, attualmente nell'U18 dell'Anderlecht, giocherà per l'Under 17 belga contro i pari età italiani e tedeschi. Durante questi match il calciatore verrà visionato dagli scout giallorossi. Su Monticelli c'è anche l'interesse dell'Atalanta e del Bayer Leverkusen.