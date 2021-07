Calciomercato Roma: il Siviglia su Villar

Il centrocampista è stato pagato 5 milioni dai giallorossi che ora lo valutano intorno ai 20

Rientrato oggi a Roma dal Portogallo a causa della distorsione al ginocchio sinistro che lo ha costretto ad abbandonare il ritiro in Portogallo, Villar si sottoporrà al percorso di riabilitazione. Secondo quanto riporta calciomercato.com però lo spagnolo potrebbe cambiare club. Su di lui oltre all’Atletico Madrid, ci sarebbe un forte interesse del Siviglia di Monchi, oggi avversario della Roma nell'amichevole pareggiata 0-0 dove i due club si sono incontrati per valutare la fattibilità dell’operazione. Riuscendo a cedere il giovane spagnolo, la Roma potrebbe mettere in porto una grande plusvalenza: il centrocampista è stato pagato 5 milioni dai giallorossi che ora lo valutano intorno ai 20.