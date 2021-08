Calciomercato Roma, il Sassuolo su Ciervo

Il calciatore ha fatto benissimo nella passata stagione con la Primavera e così Mourinho l'ha convocato anche per il ritiro dei giallorossi

Riccardo Ciervo ha fatto benissimo nella passata stagione con la Roma Primavera e così Mourinho l'ha convocato anche per il ritiro dei giallorossi. Gli apprezzamenti per il classe 2002 però non sono mancati: come riporta Sportitalia, il Sassuolo sarebbe interessato all'attaccante giallorosso. Resta da capire se lo Special One vorrebbe mandarlo a fare esperienza altrove o meno.