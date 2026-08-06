La trattativa per Antonio Nusa sembra sempre più in salita. Come riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube dall’entourage di Nusa non filtrano novità riguardo ad una trattativa con la Roma, inoltre il Lipsia non ha bisogno di vendere un pezzo importante della rosa. I tedeschi hanno venduto Diomandé per 140 milioni al Real Madrid, e con il ritorno in Champions vorrebbero tenere il norvegese. Romano ha aggiunto che secondo lui questa trattativa sta seguendo la falsa riga di quella dello scorso anno legata a Sancho: “Per l’inglese si diceva è vicino, ad un passo, si tratta, ma di fatto la sostanza è sempre stata poca”.