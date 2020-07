La Roma e Cengiz Under potrebbero presto dirsi addio. Il turco, oggi indisponibile nel match con la Spal per un problema all’adduttore, è seguito dal Napoli che lo tratta da tempo e lo vorrebbe per rinforzare il reparto offensivo. Il ds partenopeo Giuntoli, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match con il Parma, non ha però svelato le carte: “Osimhen-Under?Al momento non ho novità di rilievo, valutiamo tanti profili” ha detto ai microfoni di Dazn.