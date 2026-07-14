Nelle ultime settimane la Roma ha salutato Alessandro Romano e Tommaso Baldanzi in prestito con obbligo di riscatto. Il centrocampista italo-svizzero è stato ceduto al Cagliari, il trequartista al Genoa (dove aveva già giocato nella seconda parte della scorsa stagione). Entrambe le operazioni hanno consentito al club giallorosso di registrare delle plusvalenze fondamentali in ottica FFP. Come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo ai microfoni di Radio Manà Manà Sport Roma, le condizioni di riscatto matureranno con il raggiungimento di determinate tempistiche. Romano diventerà ufficialmente un calciatore del Cagliari dal 31 marzo 2027, mentre per quanto riguarda Baldanzi la data da cerchiare in rosso è inizio febbraio.