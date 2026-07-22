Il Fenerbahce ci prova per El Aynaoui. Secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik, il club ha effettuato un sondaggio esplorativo per il centrocampista reduce da un ottimo Mondiale giocato con la maglia del Marocco. Il Fenerbahce è a caccia del sostituto di Kanté e il numero 8 giallorosso è uno dei nomi in lista, ma offerta ancora non sono state presentate. La Roma dovrà effettuare una cessione entro la fine del mese per rispettare i paletti del Financial Fair Play, l'altro indiziato a partire è Koné, finito nel mirino di Manchester United e Al Ahli.