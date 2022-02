Calciomercato Roma, dalla Spagna: idea Herrera dall’Atletico Madrid

Il messicano ha il contratto in scadenza a giugno e non ha ancora parlato di rinnovo. Pinto segue la situazione con attenzione

Secondo quanto riportato da 'El Mundo Deportivo', nella Roma sarebbe tornato di moda il nome di Hector Herrera, attualmente in forza all'Atletico Madrid. Il centrocampista ha da poco ritrovato il posto da titolare facendo cambiare idea a Simeone grazie alle sue ottime prestazioni. Il suo contratto è in scadenza a giugno, ma le parti ancora non hanno parlato di rinnovo: "Non ho avuto comunicazioni con nessuno. Sarò un giocatore dell'Atletico fino a giugno e semmai continuerò anche dopo. Se così non sarà mi comporterò da professionista fino allo scadere del contratto" ha detto il calciatore in un'intervista a EFE pochi giorni fa. Pinto segue la situazione con attenzione pronto a inserirsi nella trattativa. Portare un altro centrocampista a Mourinho a costo zero non può che far bene alla squadra, soprattutto se si dovrà fare i conti con gli adii di Veretout e Mkhitaryan. La situazione, però, è nelle mani dei colchoneros.