Calciomercato Roma, continuano i contatti per Guedes: nell’affare Villar e Diawara

Due opzioni per l'acquisto dell'esterno portoghese: 30 milioni più bonus, oppure 25 con i due giocatori che piacciono al Valencia

Un nome che continua a circolare nell'ambiente Roma è sicuramente Gonçalo Guedes , che lascerà sicuramente il Valencia in estate, facilitando così il mercato in entrata degli spagnoli. Secondo quanto riporta dal portale "golsmedia.com", in prima linea per uno degli assistiti di Jorge Mendes sono sicuramente i giallorossi di José Mourinho , che già a gennaio avevano sondato il terreno per regalare allo Special One il portoghese.

Allora non se ne fece nulla, perché il club castigliano non aveva ritenuta congrua l'offerta presentata da Tiago Pinto. Ma ora le cose sono cambiate: ancora non ci sono i 40 milioni che vorrebbero dalla Spagna, ma sul piatto la Roma ha messo 30 milioni più bonus, c'è anche un'altra via. I giallorossi, infatti, sanno dell'interesse del Valencia per Diawara e Gonzalo Villar, motivo per cui potrebbero offrire per l'esterno 25 milioni più i due giocatori. Non c'è nulla di sicuro al momento, le trattative andranno avanti per un po', ma la Roma sa quello che vuole.