L'offensiva Juventus per Mile Svilar è pronta. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, nella notte il club bianconero avrebbe avuto un primo contatto con la Roma per informarsi sulle condizioni economiche di Mile Svilar visto che deve sostituire Di Gregorio. Alla ricerca di un nuovo portiere, i bianconeri stanno sondando varie opzioni, tra cui anche l'ex Benfica. Per i giallorossi, però, il 26enne rappresenta una pedina fondamentale. Anzi, da Trigoria ci tengono a smentire in maniera categorica la possibile cessione di Svilar nonostante la mezzanotte del 30 giugno sia ormai imminente. Per i giallorossi il portiere è tra i pezzi incedibili.