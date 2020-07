Calciomercato Roma, Adán nuovo obiettivo dello Sporting: scavalcato Olsen

Robin Olsen non è più l’obiettivo principale dello Sporting. La squadra di Lisbona ha messo nel mirino il secondo portiere dell’Atletico Madrid Antonio Adàn. Come riporta il quotidiano portoghese Record, lo svedese sarebbe stato scavalcato dalla riserva di Oblak, che dal 2018 ha collezionato solo sette presenze con i Colchoneros. Lo Sporting ha seguito a lungo Olsen, ma per il futuro ha deciso di puntare sul giovane Luis Maximiano, affiancandogli un portiere di esperienza che può arrivare con un’operazione low cost. Su Olsen, che in questi giorni si sta allenando a Trigoria, resta forte l’interesse di alcuni club turchi.