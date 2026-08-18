Un'altra esperienza in Serie B per il difensore classe 2006

Redazione
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Filippo Reale sarà un nuovo giocatore della Carrarese. Il classe 2006 della Primavera giallorossa tornerà in Serie B dopo le esperienze con Juve Stabia e Avellino. Come riporta Sky Sport, il giovane difensore centrale si trasferirà con la formula del prestito in diritto di riscatto e controriscatto a favore della Roma.

Reale AS Roma Training Session

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