Rodrigo Mora è arrivato a Roma: l'incredibile accoglienza dei tifosi a Ciampino

Filippo Reale sarà un nuovo giocatore della Carrarese. Il classe 2006 della Primavera giallorossa tornerà in Serie B dopo le esperienze con Juve Stabia e Avellino. Come riporta Sky Sport, il giovane difensore centrale si trasferirà con la formula del prestito in diritto di riscatto e controriscatto a favore della Roma.