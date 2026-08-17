Diego Moreira, oggetto del desiderio per la Roma, è a un passo dal Milan. I giallorossi ci avevano provato a luglio, ma la richiesta dello Strasburgo era considerata troppo elevate. Nelle ultime ore i rossoneri hanno trovato l'accordo con i francesi scrive Sky Sport. Già programmate le visite mediche, affare da circa 50 milioni di euro più bonus, qualche mese fa era stata rifiutata l'offerta della Roma da 35 più bonus e il 10% sulla futura rivendita. D'Amico continua a cercare un esterno di centrocampo, sul tavoli i nomi di Cacciamani e Udogie, sullo sfondo anche Luis Henrique dell'Inter.