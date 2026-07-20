Roma e Inter hanno messo gli occhi su Belghali. Il terzino del Verona è in uscita e secondo quanto riportato da Footmercato è una delle priorità dei giallorossi che però devono battere la concorrenza dei nerazzurri che lo hanno inserito in una short list di nomi per il post Dumfries. Tra gli obiettivi di D'Amico c'è quello di ritoccare le fasce, soprattutto dopo il voltafaccia di Celik che ha deciso di firmare per la Juventus. Salah-Eddine non rimarrà e le condizioni di Angeliño non sono delle migliori. Il sogno rimane Diego Moreira dello Strasburgo, ma le alte richieste del club francese frenano la trattativa nonostante l'accordo già trovato tra club e giocatore. Per il belga è pronto un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione.